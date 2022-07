Bombeiros combatem incêndios em rodado e ambiental em Apucarana

Da Redação

De acordo com a tenente dos Bombeiros, Ana Paula, o incêndio foi rapidamente controlado

Os Bombeiros de Apucarana combateram dois incêndios registrados na tarde deste sábado (23). Ambos os casos aconteceram no Contorno Sul do município. O primeiro atendimento foi por volta das 15h15. O pneu de um caminhão pegou fogo.

De acordo com a tenente dos Bombeiros, Ana Paula, o incêndio foi rapidamente controlado e não provocou danos em todo caminhão, somente um dos pneus que pegou fogo. O motorista conseguiu parar o veículo entre o acostamento e a pista, comprometendo parte do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência.

De acordo com a PRF, a carreta seguia sentido Maringá. Conforme os Bombeiros, após o atendimento ao incêndio no pneu, a equipe combateu um incêndio ambiental também no Contorno Sul.

A tenente informou às 16h26 que o fogo no mato tinha sido controlado.

