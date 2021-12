Da Redação

Bombeiros combatem incêndio no Distrito do Pirapó

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados na tarde desta quarta-feira (22), para combater um incêndio no Distrito do Pirapó. O fogo atingiu um container que estava com entulhos de uma empresa localizada na Rua Cesário Festi.

De acordo com os Bombeiros, nenhuma pessoa ficou ferida, e o fogo não se alastrou para a empresa de estofados. As causas do incêndio serão apuradas.