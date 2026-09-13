Bombeiros combatem incêndio em veículo e dono não é localizado pela polícia em Apucarana
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram mobilizados na noite de sábado (12). Sem responsável no local, veículo permaneceu na via
Um veículo Fiat Elba foi destruído por um incêndio na noite deste sábado (12), na Rua Major Agostinho José Rodrigues, no bairro Jardim Aviação, em Apucarana. O proprietário do automóvel não foi encontrado no local e as causas do fogo ainda são desconhecidas.
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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar a situação e, ao constatar o veículo em chamas, solicitou o apoio imediato do Corpo de Bombeiros. A equipe de socorro atuou rapidamente no combate e na extinção total do incêndio. No entanto, o fogo causou danos tão severos ao automóvel que tornou impossível a leitura e a identificação das numerações do chassi e do motor.
Mesmo com a ausência de um responsável pelo carro e a destruição parcial da estrutura, a Polícia Militar conseguiu consultar a placa do veículo no sistema de segurança. A checagem confirmou que não constava nenhum alerta de furto ou roubo para o Fiat Elba. Após a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e o registro do boletim de ocorrência, o automóvel permaneceu estacionado no local.