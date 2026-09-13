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SUSTO

Bombeiros combatem incêndio em veículo e dono não é localizado pela polícia em Apucarana

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram mobilizados na noite de sábado (12). Sem responsável no local, veículo permaneceu na via

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Bombeiros combatem incêndio em veículo e dono não é localizado pela polícia em Apucarana
Autor O fogo foi combatido pelos bombeiros - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um veículo Fiat Elba foi destruído por um incêndio na noite deste sábado (12), na Rua Major Agostinho José Rodrigues, no bairro Jardim Aviação, em Apucarana. O proprietário do automóvel não foi encontrado no local e as causas do fogo ainda são desconhecidas.

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A Polícia Militar foi acionada inicialmente para verificar a situação e, ao constatar o veículo em chamas, solicitou o apoio imediato do Corpo de Bombeiros. A equipe de socorro atuou rapidamente no combate e na extinção total do incêndio. No entanto, o fogo causou danos tão severos ao automóvel que tornou impossível a leitura e a identificação das numerações do chassi e do motor.

Mesmo com a ausência de um responsável pelo carro e a destruição parcial da estrutura, a Polícia Militar conseguiu consultar a placa do veículo no sistema de segurança. A checagem confirmou que não constava nenhum alerta de furto ou roubo para o Fiat Elba. Após a conclusão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros e o registro do boletim de ocorrência, o automóvel permaneceu estacionado no local.

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´polícia Apucarana Bombeiros incendio veículo
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