Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Apucarana, informou às 20h12, que equipes foram chamadas para combater um incêndio na empresa Paranatex em Apucarana, localizada às margens da BR-376.

continua após publicidade .

Conforme os Bombeiros, a brigada de incêndio da empresa fez o primeiro combate às chamas. Às 21h17, os Bombeiros informaram que o fogo já havia sido controlado e que nenhuma pessoa ficou ferida.

"Incêndio foi dentro da confecção, o fogo começou em um maquinário e se propagou rapidamente. O primeiro combate foi feito pela brigada, mas saiu um pouco do controle, por causa do algodão, saiu das proporções, fez muito fumaça. Viemos com os equipamentos para fazer o combate, o rescaldo e retirar os algodões do local. Conseguimos isolar o incêndio. Foram poucos os danos", explicou a tenente Jéssica Formanquevski.

continua após publicidade .

ASSISTA:

Bombeiros combatem incêndio em grande empresa de Apucarana - Vídeo por: Reprodução





continua após publicidade .