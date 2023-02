Bombeiros capturam cobra Jararaca no Residencial Parque da Raposa

Da Redação

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 8h50 desta quinta

Um morador de Apucarana levou um grande susto ao encontrar uma cobra na entrada da casa dele, no Residencial Parque da Raposa II. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 8h50 para realizar a captura em uma casa, na Rua Rua Elvira Magro Barreto

Conforme os Bombeiros, a cobra era uma Jararaca de aproximadamente 50 centímetros. "O morador abriu o portão e já encontrou a cobra na entrada na casa, ele nos disse que seria uma Cascavel, nossa equipe foi rapidamente pro endereço, pois na casa tinham crianças, e existia essa preocupação. Chegando na casa, percebemos que era uma Jararaca, que também oferece bastante riscos. Realizamos a captura e a soltura em um local adequado", explicou o Sargento Romão.

Qual é o perigo da cobra jararaca?

A principal razão pela jararaca ser a 4ª cobra mais perigosa do Brasil é pelo seu veneno. Com uma ação proteolítica, o veneno da jararaca causa necrose e inchaço em quem for picado. Ele também pode causar tontura, náusea, vômitos e em alguns casos, a morte por hipovolemia, falência renal e hemorragia intracraniana.

