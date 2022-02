Da Redação

Bombeiros atuam em princípio de incêndio em açougue

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender um princípio de incêndio em um açougue, na noite desta terça-feira (1º), na região do Jardim Tibagi, em Apucarana. Segundo as equipes, não houveram vítimas no local.

Um tubo foi utilizado para retirar a fumaça que ficou no interior do estabelecimento. A ocorrência está em andamento e causa será apurada pelos Bombeiros.