Bombeiros atendem princípio de incêndio em empresa têxtil de Apucarana

Caminhão dos Bombeiros esteve no local

Um princípio de incêndio em uma empresa têxtil mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, na tarde desta terça-feira (16), em Apucarana, no norte do Paraná. A situação foi registrada por volta das 16h15 em um estabelecimento localizado na Estrada Nova Ucrânia, no Contorno Sul da cidade.

De acordo com informações do subtenente Camilo que esteve no local, o fogo começou em um silo de algodão. Os funcionários que estavam presentes tentaram controlar a situação evitando que o fogo se alastrasse até a chegada de uma equipe dos bombeiros que debelou as chamas.

"Conseguimos fazer a extinção do fogo, controlamos o incêndio e passamos algumas orientações ao proprietário", informou o oficial.

OUTRA SITUAÇÃO

Na noite de segunda-feira, um incêndio de grandes proporções mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros, na Rua Manganês, no Parque Industrial Norte. Foram aproximadamente três horas de combate às chamas.

A fumaça foi visualizada de longe e chamou atenção inclusive de motoristas que trafegavam pela marginal da BR-369. Um dos funcionários do local chamou os Bombeiros. Clique aqui e leia a matéria completa.

