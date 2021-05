Bombeiros atendem incêndio em chácara na Zona Sul; assista

Continua após publicidade

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado nesta terça-feira (11) para atender a um incêndio em um barracão, próximo a uma residência, em uma chácara no Parque Industrial, Zona Sul da cidade, próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Bimec).

Chegando no local, os bombeiros perceberam que o incêndio estava concentrado em uma pequena tulha, próxima a residência da chácara. Não havia ninguém em casa, conforme explica o Sargento Do Carmo.

"Fomos acionados a principio para atender a um incêndio em barracão. Nos deslocamos com dois caminhões para realizar o atendimento e chegando no local, percebemos que as chamas estavam bem isoladas, em um pequeno espaço de madeira e que os proprietários não estavam em casa. Acreditamos que algum vizinho tenha acionado o socorro. As chamas foram controladas e os danos ficaram apenas na tulha incendiada", informou o bombeiro.

Ainda de acordo com os bombeiros, ainda não é possível saber as causas do incêndio.