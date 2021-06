Bombeiros atendem incêndio ambiental no aeroporto municipal

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde deste domingo (6), para atender um incêndio ambiental nas imediações do aeroporto municipal de Apucarana.

Segundo os bombeiros, um avião não estava conseguindo decolar devido a fumaça que as chamas estavam provocando.

Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e o avião conseguiu realizar sua decolagem com segurança.