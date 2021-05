Bombeiros atendem duas ocorrências de queda neste sábado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Corpo de Bombeiros de Apucarana atendeu a duas situações envolvendo quedas de pessoas em plano elevado, onde ambas realizavam trabalhos domésticos em suas casas.

O tenente Zavan Gregori Carraro, oficial do dia na unidade, informou que na primeira ocorrência atendida pelos socorristas do Siate, um homem de 29 anos caiu de 3 metros enquanto tentava passar com um fio pelo forro da casa e o telhado cedeu e ele caiu.

O homem teve ferimentos em várias partes do corpo e com suspeita de fratura de membros, foi encaminhado ao Hospital da Providência para avaliação médica.

Noutra situação, uma idosa de 69 anos, subiu numa escada para limpar o forro e caiu. O Siate foi acionado e ela atendida com dores, foi transferida pela ambulância para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).