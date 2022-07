Bombeiros atendem capotamento na BR-369 em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros de Apucarana foram acionados na noite desta sexta-feira para atender um capotamento na BR-369, no Contorno Norte de Apucarana. O acidente envolveu um Vectra com placas de Apucarana. Apesar dos danos do veículo, que foi parar na marginal, o motorista não se feriu.

continua após publicidade .

Ele afirmou aos socorristas que o acidente foi causado por um caminhão que parou na pista. Segundo o motorista, que é morador de Arapongas, ele seguia sentido Apucarana quando, alguns metros antes do viaduto, foi surpreendido pelo caminhão. Ao tentar desviar, ele perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O Vectra parou no canteiro da marginal.

fonte: TNOnline Socorristas do Corpo de Bombeiros atuam no local do acidente

Siga o TNOnline no Google News