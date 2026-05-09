Bombeiros atendem a mais de um acidente de moto por dia em Apucarana

O Corpo de Bombeiros de Apucarana atende, em média, 1,2 acidentes envolvendo motocicletas todos os dias. Um levantamento feito com base no Sistema de Estatísticas de Ocorrência (SYSBM) da corporação revela que as motos estão presentes em cerca de 70% dos chamados de trânsito na cidade. Entre janeiro e a primeira semana de maio deste ano, de um total de 221 sinistros registrados pelos militares, 149 tiveram o envolvimento de motociclistas. A letalidade do quadro também chama a atenção: das cinco mortes no trânsito ocorridas no perímetro urbano e nas rodovias da região neste período, três vitimaram pessoas que estavam sobre duas rodas.

📰 LEIA MAIS: Chuva alaga via no Interlagos novamente; Prefeitura de Apucarana anuncia troca de tubulação



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O cenário alarmante motivou um alerta das autoridades locais, ganhando reforço com as ações de conscientização da campanha Maio Amarelo. Os números reais da violência no trânsito, no entanto, podem ser ainda mais expressivos, uma vez que o balanço dos bombeiros não contabiliza os acidentes atendidos exclusivamente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou pela concessionária Motiva, responsável pelos trechos rodoviários que cortam o município. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os chamados com motos saltaram de 115 para 149, representando uma alta de 30%. O volume geral de ocorrências também subiu 21,4%.

As estatísticas de óbitos deste ano evidenciam a vulnerabilidade dos motociclistas. Em fevereiro, um homem de 45 anos perdeu a vida após colidir com um carro nas imediações do Parque da Raposa. Já o mês de março foi marcado por tragédias envolvendo jovens, com a morte de um piloto de 16 anos na Avenida Minas Gerais e de outro, de 17 anos, na BR-376. O triste saldo geral de mortes no trânsito local também inclui um adolescente de 16 anos, passageiro de um carro envolvido em um engavetamento na BR-369, e um idoso de 75 anos que bateu de frente com uma carreta após entrar na contramão da BR-376.

Para o secretário de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), Almir Antonio de Freitas, o alto volume de acidentes está diretamente ligado ao comportamento dos condutores nas vias da cidade. Ele aponta que a imperícia, a imprudência, o excesso de confiança e a negligência às leis de trânsito são as principais causas das colisões. O secretário defende a urgência de uma mudança cultural, ressaltando que agir com cordialidade, praticar a direção defensiva e cultivar o respeito mútuo são atitudes determinantes para garantir uma volta segura para casa e reduzir os sinistros.