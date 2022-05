Bombeiros arrecadam agasalhos para o "Aquece Paraná"

Da Redação

Quartéis do 11º Grupamento dos Bombeiros (GB) de Apucarana estão arrecadando, até o dia 28 de junho, agasalhos e cobertores para a campanha Aquece Paraná.

As doações podem ser entregues nos quartéis de Apucarana, na Rua Ponta Grossa, 1949, em Arapongas na Rua Patativa, 78, em Mandaguari, Rua Rufino Maciel, 376 e em Jandaia do Sul na Rua dos Patriotas, 951. Os agasalhos também podem ser doados através do Aplicativo Paraná Solidário, que conecta o doador com as instituições.

“Estamos recebendo doações de roupas novas ou usadas, em bom estado para uso, mantas e cobertores, que serão doados para a população em vulnerabilidade na região. Essa campanha é muito importante porque muitas famílias carentes dependem dessa doação para se aquecer no inverno”, disse o Aspirante Victor Benjamim Vieira Moura.

O e-mail para contato com a defesa civil do 11°Gb é 11gb-b8@bm.pr.gov.br.

Confira a entrevista:

