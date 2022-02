Bombeiro de Apucarana é 1º lugar em Curso de Guarda-Vidas

Da Redação

O Cabo Artur Vinícius de Souza Damas, integrante do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Apucarana, ficou em primeiro lugar no Curso de Guarda-Vidas 2021/2022 do Paraná. Na manhã desta segunda-feira (14), em Matinhos, foi realizada a formatura e Damas recebeu uma homenagem do Coronel Vasco, Comandante do Corpo de Bombeiros.

"Todo esse conhecimento adquirido durante o curso, teóricos, práticos e o estágio nas areias do litoral paranaense são importantes e vão voltar com ele para Apucarana, assim que finalizada a operação, para que ele possa utilizar e passar esses ensinamentos a outros guarda-vidas da nossa unidade, para que possam atuar na nossa região", comentou a Tenente Ana Paula, do CB de Apucarana.

Os 30 bombeiros militares, que passaram por quase quatro meses de dedicação exclusiva ao curso, participaram da solenidade que encerrou o ciclo de instruções teóricas e práticas desenvolvidas na sede do Centro de Ensino e Instrução, em São José dos Pinhais, e no 8º Grupamento de Bombeiros, no litoral paranaense. O litoral foi, também, a grande "sala de aula", pois aqui, nas areais de nossas praias, os militares cumpriram a etapa final do curso: o estágio em que já atuaram nos serviços de prevenção e salvamento aquáticos, nesta temporada 2021/2022, sempre ao lado de Guarda-Vidas veteranos.

O evento, que teve número reduzido de convidados e todas as medidas preventivas à disseminação da Covid-19, contou com a presença do Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel QOBM Manoel Vasco de Figueiredo Junior; do comandante do 1º Comando Regional Bombeiro Militar, Coronel QOBM Gilberto Gavilovski; do Comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, Tenente-Coronel QOBM Pedro Wagner Ogaki Malacrida; do Chefe do Centro de Ensino e Instrução, Major QOBM Eduardo José Slomp Aguiar; e do representante do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, Sargento da Reserva Remunerada João Carlos, Secretário Municipal de Segurança.

Ao final da solenidade, os 30 novos Guarda-Vidas, bombeiros militares de diversas cidades do nosso Estado, fizeram a tradicional entrada ao mar, em busca da camiseta amarela, uniforme tão almejado que representa o preparo e a honra do Guarda-Vidas.