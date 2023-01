'Bomba no Ar': Podcast estreia no TNOnline nesta quarta

Da Redação

Bomba estudou a vida toda em colégio público. Fez uma graduação, duas especializações e mestrado na Universidade Estadual de Londrina

Estreia nesta quarta-feira (25) o podcast "Bomba no Ar". O programa será comandado pelo professor e doutor em História, Guilherme Bomba, todas as quartas-feiras, às 19 horas nas plataformas digitais do TNOnline.

"O nosso podcast será sempre um bate-papo leve e descontraído, que irá falar sobre pessoas e suas vivências. O tema será sempre o ser humano por trás do nome e da profissão. Espero que todos gostem. É tudo muito novo para mim, mas estou animado com essa nova etapa", comemora.

O primeiro encontro será com o prefeito de Apucarana, Junior da Femac. "Falaremos sobre ele e também sobre o aniversário da cidade, que será comemorado no sábado, dia 28 de janeiro. As perguntas serão secretas para todos os convidados até a hora do podcast", comenta.

Trajetória

Natural de Londrina, Guilherme Alves Bomba, 34 anos, vive com a esposa Thays Diniz e os três filhos Nina, Ana e João Vicente, em Apucarana, há 13 anos e trabalha como professor há 15. "Desde que mudei para cá e me apaixonei pela cidade, tenho pesquisado e publicado sobre a cidade. Vim para Apucarana depois que me casei e por aqui fiquei", recorda.

Bomba estudou a vida toda em colégio público. Fez uma graduação, duas especializações e mestrado na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e doutorado em História Política, na Universidade Estadual de Maringá (UEM).

