“Bom de Bola” será disputado por 21 equipes de 9 escolas de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac reiterou seu compromisso de incentivar a prática esportiva entre os jovens apucaranenses

O congresso técnico da fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (JEP´s), “Bom de Bola”, foi realizado na tarde desta quinta-feira (28), no Centro da Juventude Alex Mazaron, em Apucarana. A competição de futebol (masculino e feminino) terá a presença de 21 equipes de nove estabelecimentos de ensino do município.

continua após publicidade .

Para essa edição se inscreveram os colégios Alberto Santos Dumont, Antônio dos Três Reis de Oliveira, Mater Dei, Nilo Cairo, Padre José de Anchieta, Padre José Canale, Platão, Polivalente e São José.

O prefeito Junior da Femac prestigiou o evento e reiterou seu compromisso de incentivar a prática esportiva entre os jovens apucaranenses. Também participou do congresso técnico, o chefe do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE), professor Vladimir Barbosa da Silva ; e a vereadora Jossuela Pireli.

continua após publicidade .

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse que no congresso foram definidos os locais de jogos, bem como o calendário da competição. “A fase municipal do Bom de Bola está voltando a ser disputada em Apucarana, depois de dois anos de paralisação devido à pandemia da covid-19. Os campeões de cada categoria se classificam para a fase regional que ocorrerá de 26 a 28 de agosto em Cambira. O evento esportivo em nossa cidade conta todo apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes. “O prefeito Junior, mais uma vez, garante todas as condições para realizar a competição, com materiais esportivos e toda a infra estrutura necessária”, informa o secretário.

De acordo com o professor Grillo, a fase municipal acontecerá pelas categorias A (nascidos de 2005 a 2007) e B (nascidos de 2008 a 2010). “São três times no feminino A, três no feminino B, oito no masculino A e sete no masculino B”.

A última disputa do Bom de Bola em Apucarana foi desenvolvida em 2019, com a participação de 27 agremiações de 13 estabelecimentos de ensino. Naquela oportunidade, a rodada final foi realizada no estádio do Serviço Social da Indústria (Sesi). O Colégio São José foi campeão nas categorias masculino B e feminino A e B, com o Colégio Mater Dei ficando em primeiro lugar na categoria masculino A.

Siga o TNOnline no Google News