Bolsonaristas seguem protestando em Apucarana; BR-376 é liberada

Caminhoneiros eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que protestavam na BR-376 em Apucarana, em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), na saída para Califórnia deixaram a rodovia, que está totalmente liberada para os veículos, na manhã desta terça-feira (1º). Um grupo de apoiadores segue às margens da rodovia manifestando contra o resultado das eleições 2022.

Nesta manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conversou com os manifestantes e informou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros.

Pela decisão, a PRF e as policias militares estaduais deverão cumprir a decisão e garantir total trafegabilidade do trânsito de veículos. No Paraná o descumprimento, por parte dos manifestantes, acarretará em pena de pagamento de multa diária de R$ 10 mil reais para cada réu, líderes ou simpatizantes.



Os apoiadores do presidente Bolsonaro, moradores de Apucarana, seguem protestando, sem bloquear a rodovia e aguardam uma resposta. "O objetivo nosso é aguardar na frente dos quarteis a resposta das forças armadas, não é choro de perdedor, nada disso, temos indícios de fraudes nas eleições, estamos esperando o pronunciamento do presidente, das forças armadas, se eles falarem que eleição foi limpa, vamos pra casa não tem o que fazer, a Nação é nossa, vamos resistir, e esperar o parecer das autoridades, das forças armadas, o STF não tem credibilidade. Estamos aqui pelos nossos filhos, netos e vamos aguardar uma resposta das forças armadas", disse Odair Umbelino, representante comercial.

Às 16h deste terça, deve acontecer uma nova manifestação em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. O protesto, com bloqueio parcial da rodovia, começou na tarde de segunda-feira (31) na região de Apucarana. Outras cidades do Brasil registram manifestações desde o domingo (30), com o final da apuração das urnas.

Confira os pontos de interdição de rodovia no Paraná, segundo a PRF

A PRF divulgou nesta manhã os pontos de interdição de rodovias no Paraná, por manifestantes que estão contestando os resultados das eleições.

