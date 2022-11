Bolsonaristas bloqueiam BR-376 em Apucarana em protesto contra Lula

Da Redação

Eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) organizam na tarde desta segunda-feira (31), um protesto contra o resultado da eleição que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Apucarana, norte do Paraná. Os manifestantes bloquearam a BR-376, em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), na saída para Califórnia.

Nós vamos parar o Brasil" - , - ,

A manifestação reúne caminhoneiros e outros moradores da cidade que alegam fraude nas urnas. De acordo com informações apuradas no local, apenas caminhões estão impedidos de avançar. Por enquanto, carros baixos estão liberados para passar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local acompanhando a paralisação.

Protestos similares também ocorrem em outras rodovias da região como na PR-444 em Arapongas, onde caminhoneiros bloquearam totalmente a via com pneus queimados e na PR-466, em Jardim Alegre, profissionais da mesma categoria iniciaram o protesto com interdição parcial da pista e aguardavam reforço de maquinário agrícola de produtores rurais e empresas do agronegócio da cidade.

Em todo o Paraná, mais de 60 pontos de bloqueio foram registrados. Confira os pontos de bloqueio.



BR-476, km 357, em União da Vitória. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos, automóveis e transporte coletivos têm fluxo liberado. BR-376, km 3, em Maringá. Rodovia totalmente bloqueada nos dois sentidos (todos os veículos); BR-376, km 662, em Tijucas do Sul. Rodovia sentido Santa Catarina parcialmente bloqueada; BR-280, km 257, em Marmeleiro. Rodovia é bloqueada nos dois sentidos para todos os veículos. BR-163, km 350, em Guaíra, na Ponte Ayrton Senna. Interdição total para todos os veículos em ambos os sentidos, sem previsão de liberação, em virtude de manifestação popular, com cerca de 15 manifestantes; BR-376, km 110, em Paranavaí. Interdição total para veículos de carga sentido Maringá, há autorização de passagem para veículos pequenos e trânsito sendo desviado pela marginal. PR-445, km 83, em Londrina. Bloqueio parcial, com liberação normal para carros, no trecho que liga a cidade a Cambé. PR-170, em Bituruna. Bloqueio total, com liberação para veículos de emergência. Bloqueio acontece na saída da cidade, sentido União da Vitória. Manifestantes colocaram fogo em pneus e troncos de madeira, o que causa congestionamento nos dois lados da rodovia. PRC-317, em Maringá. Manifestantes intercalam o bloqueio entre total e parcial. A manifestação ocorre na saída para Astorga. PR-180 e PR-280, em Marmeleiro. Bloqueios parciais em ambos os sentidos. Fluxo liberado para veículos leves. PR-182, km 484 em Realeza. Manifestantes realizam o bloqueio total das pistas com pneus incendiados. PR-412, km 10, em Guaratuba. Acontece o bloqueio total das pistas, com caminhões e pneus. PRC-466, km 100, em Jardim Alegre. Bloqueio total das pistas registrado, com veículos fluindo pelas laterais e queima de pneus. PR-092, km 304, em Joaquim Távora. Manifestantes bloquearam totalmente a pista e ocorre fluxo de veículos pelas laterais. PR-323, km 295, em Umuarama. Acontece bloqueio parcial para caminhões. Fluxo normal para caminhões com carga viva, perecíveis, carros oficiais, de emergência e de passeio. PR-281, em Chopinzinho. Cerca de 50 manifestantes trancaram a rodovia de acesso a cidade com fogo em pneus. Bloqueio total das pistas. PR-082, km 440, em Terra Boa. Registrado bloqueio parcial da pista, no qual caminhões não podem passar. Veículos de passeio têm a passagem liberada. Bloqueio acontece no trevo sentido Engenheiro Beltrão. PR-323, em Cruzeiro do Oeste. Manifestantes fazem um bloqueio parcial com maquinas agrícolas e madeiras. PR-239 e PR-180, em Nova Aurora. Acontece bloqueio parcial no trevo de acesso à cidade de Nova Aurora. BR-476, km 157, em Araucária. Manifestantes bloqueiam parcialmente os dois sentidos, próximo ao trevo de acesso à estrada do Tietê. O fluxo segue no sistema de siga e pare. BR-116, km 152, em Mandirituba. Manifestantes bloqueiam parcialmente as pistas nos dois sentidos. Fluxo está liberado apenas para automóveis. BR-277, km 5, em Paranaguá. Manifestantes bloqueiam totalmente os dois sentidos da pista. BR-116, km 106, em São José dos Pinhais. Há interdição total da pista nos dois sentidos. BR-476, km 278,2, em São Mateus do Sul. Pistas totalmente bloqueadas, nos dois sentidos. Automóveis têm fluxo liberado. BR-163, km 7, em Barracão. Cerca de 30 manifestantes estão no local realizando bloqueio total das pistas, liberando a passagem de veículos pequenos a cada 30 minutos. BR-163, km 284, em Marechal Cândido Rondon. Cerca de 100 manifestantes realizam bloqueio total da via, em ambos os sentidos. BR-277, km 344, em Guarapuava. Manifestantes realizam o bloqueio parcial da pista nos dois sentidos. A cada uma hora há a liberação de fluxo de veículos leves por cerca de 20 minutos. BR-373, km 265, em Prudentópolis. Manifestantes realizam o bloqueio total das vias nos dois sentidos. BR-376, km 188, em Marialva. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-277, km 117, em Campo Largo. Bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-116, km 127, em Fazenda Rio Grande. Apresenta bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-369, km 61, em Bandeirantes. Acontece bloqueio total da pista nos dois sentidos. BR-153, km 112, em Ibaiti. Bloqueio total em ambos os sentidos. BR-476, km 171, em Contenda. Acontece bloqueio total em ambos os sentidos da via. Automóveis e ambulâncias passam pelo acostamento. BR-373, km 248, em Guamiranga. Apresenta bloqueio total em ambos os sentidos. BR-163, km 257, em Toledo. Interdição total, no esquema siga e pare, em ambos os sentidos da via. BR-277, km 667, em Medianeira. Interdição total da pista, no sentido decrescente. Fluxo liberado para automóveis. BR-277, km 720, em Foz do Iguaçu. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. BR-277, km 635, em Céu Azul. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. BR-277, km 237, em Irati. Apresenta bloqueio total da pista, em ambos os sentidos. BR-373, km 180, em Ponta Grossa. Interdição total da pista, em ambos os sentidos. PR-418, km 12, em Almirante Tamandaré. Bloqueio total, com pneus incendiados. PR-488, km 61, em Santa Helena. Bloqueio total no entroncamento com a PR-495, no sentido dos municípios de Missal e Diamante do Oeste. PR-151, km 455, em São Mateus do Sul. Bloqueio total. PR-151, em Ponta Grossa. Manifestantes intercalam entre bloqueio total e parcial. PR-444, km 8, em Arapongas. Bloqueio parcial com pneus incendiados. PR-239, km 592, em Assis Chateaubriand. Interdição parcial. Fluxo liberado para veículos de emergência e com carga viva. PR-182, em Toledo. Bloqueio parcial nos dois sentidos da via. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-473, em Quedas do Iguaçu. Bloqueio parcial em ambos os sentidos. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-151, km 290, em Castro. Bloqueio total. Manifestantes afirmam que vão permanecer ao menos 24h no local, manifestação iniciou às 16h. PR-484, em Três Barras do Paraná. Bloqueio total, fechada em ambos os sentidos. Fluxo liberado para carga viva e veículos de emergência. PR-160, km 219, em Telêmaco Borba. Bloqueio parcial, com fluxo liberado para veículos leves, ônibus e veículos de emergência. PR-151, km 374, em Palmeira. Bloqueio total, com via fechada em ambos os sentidos. PR-218, km 267, em Entre Rios do Oeste. Bloqueio parcial, com fluxo liberado para veículos leves e de emergência. PR-218, km 267, em Astorga. Bloqueio parcial, liberado para veículos leves e de emergência. PR-492, km 29, em Paraíso do Norte. Bloqueio parcial, nos dois sentidos da via. Há liberação de fluxo a cada meia hora para veículos baixos, caminhões e ônibus. BR-153, km 490, km 390 e km 48, em General Carneiro. Há interdição total em ambos os sentidos. BR-163, km 86, em Capanema. Acontece interdição total em ambos os sentidos das vias. BR-163, km 303, em Mercedes. Registrada interdição total em ambos os sentidos das vias. BR-277, km 470, em Nova Laranjeiras. Há interdição total em ambos os sentidos, com a liberação de carros a cada dez minutos. BR-277, km 168, em Palmeira. Registrada interdição total em ambos os sentidos. BR-369, km 106, em Uraí. Registrada interdição total em ambos os sentidos da via. BR-376, km 215, em Jandaia do Sul. Há interdição parcial no sentido crescente, com veículos leves sendo liberados por desvio e por uma das faixas da rodovia. BR-476, km 195, na Lapa. Registrada interdição total em ambos os sentidos, liberados apenas automóveis.

