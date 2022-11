Bolsonaristas 'acampam' em frente ao quartel na BR-376 em Apucarana

Da Redação

Mais de 100 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 'acamparam' em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), em Apucarana, norte do Paraná, às margens da BR-376 na saída para Califórnia.

Os manifestantes acataram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e desbloquearam a rodovia. Entretanto, permanecem em frente ao quartel e se recusam a liberar o ponto até que o presidente Bolsonaro se pronuncie e afirme que as eleições foram limpas.

"O objetivo nosso é aguardar na frente dos quarteis a resposta das forças armadas, não é choro de perdedor, nada disso, temos indícios de fraudes nas eleições, estamos esperando o pronunciamento do presidente, das forças armadas, se eles falarem que eleição foi limpa, vamos para casa não tem o que fazer, a Nação é nossa, vamos resistir, e esperar o parecer das autoridades, das forças armadas, o STF não tem credibilidade. Estamos aqui pelos nossos filhos, netos e vamos aguardar uma resposta das forças armadas", disse Odair Umbelino, representante comercial.

PROTESTO

O protesto, com bloqueio parcial da rodovia, começou na tarde de segunda-feira (31) em Apucarana, na BR-376, e na PR-444 em Arapongas. A PR-466 em Jardim Alegre também foi interditada. No início da noite de segunda-feira mais de 60 pontos de bloqueio foram registrados em rodovias federais e estaduais do Paraná.

