Bolsa de qualificação cultural de Apucarana; entenda

Artistas e trabalhadores da cultura de Apucarana têm até esta segunda-feira (04/10) para efetivar inscrição junto ao Programa Bolsa-Qualificação Cultural para Trabalhadores da Cultura no Estado do Paraná.

A iniciativa da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura Governo do Paraná (SECC-PR), desenvolvida através de cooperação técnica com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), disponibiliza cursos de qualificação e concessão de bolsas de R$3 mil para até 12 mil profissionais do setor.

Para Apucarana estão destinadas inicialmente 141 vagas mas, caso a procura seja maior, novas serão remanejadas de macrorregiões onde a cota oferecida não foi atingida.

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar Borba fala sobre o assunto; ASSISTA:

Bolsa de qualificação cultural de Apucarana; entenda





