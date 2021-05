Boletim revela número recorde de casos em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais 11 óbitos e 170 novos casos de Covid-19 foram confirmados nesta terça-feira (25) em Apucarana pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). São agora 323 mortes provocadas pela doença e 12.194 diagnósticos positivos do novo coronavírus. É o maior número de casos e de óbitos divulgados em um mesmo boletim, segundo nota divulgada no site da prefeitura municipal.

O primeiro óbito é de uma mulher de 51 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ela foi internada em 20 de maio e morreu no domingo (23).

O segundo óbito é de uma mulher de 52 anos, com hipertensão arterial. Ela foi internada em 17 de maio e morreu nesta terça-feira (25).

O terceiro óbito é uma mulher de 36 anos, com pneumopatia. Ela foi internada em 20 de maio e morreu no domingo (23).

O quarto óbito é de uma mulher de 68 anos, sem comorbidade. Ela morreu na última sexta-feira (21) em casa após Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O quinto óbito é de um homem de 35 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 4 de maio e morreu no sábado (22).

O sexto óbito é de um homem de 57 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 4 de maio e morreu no sábado (22).

O sétimo óbito é de um homem de 54 anos, com pneumopatia. Ele foi internado em 6 de maio e morreu no domingo (23).

O oitavo óbito é de um homem de 63 anos, com diabetes. Ele foi internado em 27 de abril e morreu no domingo (23).

O nono óbito é um homem de 57 anos, sem comorbidade. Ele foi internado em 17 de maio e morreu no domingo (23).

O décimo óbito é de um homem de 84 anos, com cardiopatia. Ele foi internado em 18 de maio e morreu na última sexta-feira (21).

O décimo-primeiro óbito é de uma mulher de 78 anos, com hipertensão arterial e diabetes. Ela foi internada em 19 de maio e morreu no sábado (22). A maioria dos pacientes estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana.

Os 170 novos resultados positivos para Covid-19 vieram do Laboratório Central do Paraná (Lacen). São 77 homens (entre 3 e 72 anos) e 93 mulheres (entre 5 e 85 anos). Todos estão em isolamento domiciliar. Apucarana tem ainda mais 198 suspeitas em investigação. O número de recuperados chega a 10.686.

O Pronto Atendimento do Coronavírus soma 35.194 pessoas atendidas presencialmente desde o início da pandemia. O número de monitorados atualmente é de 2.220.

Já foram testadas 43.837 pessoas, sendo 23.380 em testes rápidos, 17.248 pelo Lacen (RT-PCR) e 3.209 por laboratórios particulares (RT-PCR).

São 74 pacientes de Apucarana internados no Hospital da Providência, sendo 15 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 59 em leitos de enfermaria. O município tem 1.185 casos ativos da doença.