Bode vestido de Papai Noel chama atenção em Apucarana; assista

Vestido de Bom Velhinho, Antônio Cione Sobrinho, vem acompanhado de Neném, seu fiel escudeiro

Quem sai pelas ruas de Apucarana, no norte do Paraná, pode dar de 'cara' com um bode vestido de Papai Noel. É isso mesmo, o Neném circula pela city ao lado de seu fiel escudeiro Antônio Cione Sobrinho, de 68 anos, natural de Marumbi. Ele também aderiu à fantasia de Bom Velhinho e juntos, alegram as pessoas que passam por eles. Assista o vídeo abaixo.

No vídeo divulgado pelo apucaranense, o empresário e influenciador José Luiz Mareze Junior nas redes sociais é possível ver os dois curtindo por aí, enquanto Neném faz uma 'boquinha' em um gramado da cidade localizada nas proximidades do semáforo da entrada do Núcleo Habitacional Afonso Camargo.

Por onde eles passam, fazem sucesso.

Veja:

longa Amizade

Quando pensamos em animais de estimação é comum vir à mente gatos, cachorros e até mesmo os peixes. Pois é, em Apucarana, no norte do Paraná, um morador da cidade prefere ter ao lado dele um bode, carinhosamente chamado de 'Neném' e uma égua branca da crina rosa, a 'Joia'.

Antônio Cione Sobrinho, de 68 anos, morou por 15 anos em Marumbi, e há um mês reside em Apucarana. No caminhão de mudança, além de todos os móveis, o bode a égua, que andaram 41,3 km até chegar na casa nova, na região do Parque Bela Vista. Joia já está na família há 30 anos e Neném é ainda uma 'criança', vai completar três anos. "Meu antigo patrão comprou uma cabra, ela criou e logo morreu, então peguei esse cabritinho, tratava dele na mamadeira, por isso o nome neném. Já a égua, ela é mesmo uma Joia, meu filho tem 34 anos e a égua 30. São meus companheiros, passeamos, nos divertimos e cuido muito bem deles, pelo sempre branquinho, lavado com shampoo, escovado", conta.

A Joia fica em um local apropriado, já o neném, em um banheiro na casa do aposentado, que foi desativado e transformado em um quarto para o bode. Quando a família incomum mudou, Antônio ficou com medo da reação dos vizinhos.

