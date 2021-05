Boato sobre menina desaparecida circula pelas redes sociais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nos últimos dias circula pela internet o vídeo de uma menininha desaparecida e que ela seria de Apucarana. No entanto, a informação é falsa.

O caso da menina, de três anos, se trata de um desaparecimento ocorrido no final de março em Alfenas (MG), no Jardim Alvorada, nome muito comum em diversos munícipios. Por isso, acabou se espalhando também em cidades do Paraná, como Apucarana.

Segundo o site Diário Independente, da cidade mineira, informou que o pai da menina deixado a criança com casal de amigos enquanto realizava entregas e posteriormente teria se esquecido do fato. Ao avaliar a situação o pai teria reconhecido a agitação e o lapso de memória que ocasionou o mal entendido.

Assista ao vídeo:

Divulgação