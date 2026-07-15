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CRIME

Blusa de trabalhador é furtada de carrinho em mercado em Apucarana

Câmeras de segurança flagraram a ação no centro de Apucarana; polícia fez buscas, mas o suspeito não foi localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 08:19:15 Editado em 15.07.2026, 08:18:52
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Blusa de trabalhador é furtada de carrinho em mercado em Apucarana
Autor Crime teria ocorrido dentro de mercado em Apucarana - Foto: Freepik

Um promotor de vendas de 40 anos teve sua blusa furtada na manhã de terça-feira (14) enquanto prestava serviço em um supermercado localizado na Rua Nova Ucrânia, na região central de Apucarana. O crime ocorreu em um breve momento de distração do trabalhador.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quarta-feira (15) em Apucarana

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, a vítima relatou que usava um carrinho de compras para auxiliar no seu trabalho dentro da loja e havia deixado sua blusa nele. Por volta das 11 horas, ao desviar a atenção do carrinho, percebeu que a peça de roupa havia sido levada.

A equipe de segurança do estabelecimento foi acionada e, ao verificar as câmeras de monitoramento interno, confirmou a ação criminosa. No momento do crime, ele usava um boné preto e uma blusa preta. O vídeo não foi divulgado.

Com base nas características repassadas pela central de segurança do mercado, a PM realizou rondas por diversas ruas da região na tentativa de localizar o suspeito. Apesar das buscas, o homem não foi encontrado até o momento.

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