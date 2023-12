Blindados do 30º BIMec são enviados para fronteira com a Venezuela

O Exército Brasileiro (EB) deve vai enviar 16 viaturas blindadas nesta quarta-feira (6) para Paracaima e Boa Vista, cidades de Roraima, diante das ameaças da Venezuela de invadir a Guiana para anexar Essequibo, território cuja costa é rica em petróleo. Quatro desses veículos saíram do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana (PR).

continua após publicidade

-LEIA MAIS: PF prende 19 por tráfico de 43 mil armas destinadas ao PCC e ao CV

Os blindados são do modelo Guaicuru. Usados para o transporte de militares, essas unidades têm capacidade para cinco pessoas. Os militares de Apucarana são responsáveis apenas pelo transporte e não irão para Roraima.

continua após publicidade

Os Guaicurus devem sair nesta quarta-feira (6) de Cascavel (PR). O tempo de viagem esperado é de entre 20 e 30 dias, dependendo da situação climática. Os blindados serão embarcados em caminhões-cegonha. Há possibilidade de uso de balsas no transporte, o que pode atrasar a chegada das viaturas.

Em nota, o Exército Brasileiro informou ao TNOnline que vem mantendo, através de seu Sistema de Inteligência e de alertas, “constante monitoramento e prontidão de seus efetivos para garantir a inviolabilidade de nossas fronteiras”. Nesse contexto, a corporação assinalou que foi antecipado um reforço de tropas e meios de emprego militar nas cidades de Pacaraima e Boa Vista.

“Além disso, a 1ªBrigada de Infantaria de Selva, em Roraima, com seu efetivo de quase dois mil militares, intensificou sua ação de presença naquela faixa de fronteira visando atender, em melhores condições, à missão de vigilância e proteção do território nacional”, acrescenta.

continua após publicidade

O Exército ressalta ainda que a evolução do atual Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, orgânico daquela Brigada, para um Regimento de Cavalaria Mecanizado “é uma ação estratégica pré-planejada que já constava no Planejamento Estratégico do Exército (PEEx)”.

“Esse processo resultará num aumento do número de militares na área, além de viaturas blindadas, as quais serão deslocadas do Sul e do Centro-Oeste do país para Roraima”.

Segundo o Exército, as 16 Viaturas Blindadas Multitarefa 4x4 – Guaicurus serão deslocadas para compor a recém criada Unidade Militar, ao longo do mês de dezembro, com uma previsão de cerca de 20 dias para chegarem à Boa Vista até o início do ano que vem.

“Atualmente, no lado brasileiro, o movimento na fronteira tem sido normal”, pontua o Exército.

continua após publicidade

CRISE

Na noite desta terça-feira (5), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou um novo mapa do país com a incorporação de Essequibo, a região da Guiana que o governo venezuelano alega ser sua. Maduro determinou ainda que o mapa seja publicado e reproduzido em escolas e universidades, em uma tentativa de fazer valer o referendo sobre a anexação da área realizado no domingo na Venezuela..

Também na terça-feira, Maduro anunciou pelas redes socias um decreto criando a "zona de defesa integral Guayana Essequiba (como a região é chamada na Venezuela)" e apresentou à assembleia de deputados do país um projeto de lei para a criação da província - o que, na prática, significa que seu governo vai tentar anexá-la.

Siga o TNOnline no Google News