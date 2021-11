Da Redação

Black Friday: promoções geram expectativa em Apucarana

Importada para o Brasil pela internet, a Black Friday, liquidação da última semana de novembro, a cada ano ganha força também no comércio de rua. Em Apucarana, lojistas já iniciaram a semana com promoções e vão adotar horário especial de atendimento na sexta-feira (26) e sábado (27).

Na sexta-feira, as lojas vão funcionar até as 22 horas. Já no sábado, o atendimento será até às 13h horas. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) que promove uma campanha para atrair consumidores, o horário estendido dá mais flexibilidade para o consumidor e ajuda nas vendas. Segundo Nilsa Christ, diretora do Sivana e integrante da Câmara da Mulher, a expectativa é de vendas superiores ao ano passado. Segundo ela, a data vem ganhando espaço no calendário do comércio. “As promoções se anteciparam”, afirma a empresária.

As grandes redes de eletrodomésticos reforçaram estoques apostando na data e já estão com as promoções em andamento. Gerente de uma loja de móveis e eletrodomésticos de Apucarana, Luana Elias Chaves, 36 anos, afirma que o reforço no estoque começou há um mês. “A expectativa neste ano está bem melhor, tanto em questão de vendas, quanto procura. Neste ano temos grande profundidade de estoque”, afirma.Gerente de uma filial de rede de magazines, Lucas Marcel Ferreira, comenta que a economia está favorável para as vendas. “Nossa expectativa é grande. Acho que o consumidor se preparou. Essa é uma data nova, faz uns 4 ou 5 anos que estamos apostando e vem dando resultado e, com essa retomada da economia, temos uma expectativa muito boa”, comenta.

CONSUMIDORES

A apucaranense Lariane Oliveira, de 26 anos, está entre os consumidores que estão esperando o fim de novembro chegar. Ela quer comprar o celular novo e quem sabe até um ar condicionado. “Quero aproveitar as promoções e encontrar um celular bom e com preço em conta. Eu já iria comprar hoje, mas vai que na sexta encontro uma promoção melhor. Além do celular, quero ver se consigo comprar um ar condicionado, faz tempo que quero um em casa, quem sabe com a Black Friday encontro um bom preço?”, disse.

A jovem ainda comentou que também vai ficar de olho nas promoções da internet. “Sei que a Black Friday também acontece de forma online, vou ficar de olho também nos sites, mas prefiro comprar no comércio local, acho mais seguro”, comenta