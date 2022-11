Black Friday: comércio de Apucarana atende em horário especial

Da Redação

O psicólogo de Apucarana Alisson Veronez, de 26 anos, aproveitou a Black Friday para comprar uma TV de 43 polegadas nova. Na manhã desta sexta-feira (25), ele andou pelas lojas e garantiu que encontrou um bom desconto.

A TV nova já será usada para assistir o próximo jogo do Brasil, na segunda-feira (28). "Me casei na semana passada, e a única coisa que sabíamos que não iríamos ganhar era a TV, então resolvemos esperar a Black Friday para ter um bom desconto. Eu já andava pesquisando os preços e realmente compensou esperar, saiu mais barato do que estava antes. Já vou ver a copa, o próximo jogo do Brasil com a TV nova", disse.

Por causa da Black Friday o comércio de Apucarana atende em horário especial nesta sexta, até às 22h. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Lojas de Apucarana esperam aumento de vendas com a Black Friday

Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção afirma que a Black Friday representa o “ponto de partida” para as vendas de final de ano, quando costuma aumentar a movimentação por conta dos presentes de Natal. “Estamos esperando aumento de 5% a 10% nas vendas na Black Friday. As lojas participantes da promoção estão sendo identificadas com cartazes”, explica.

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e ocorre sempre na última sexta-feira de novembro. A data de promoções no comércio passou a ser adotada também no Brasil efetivamente a partir de 2012. Inicialmente, os descontos eram ofertados por grandes marcas do comércio eletrônico, mas agora a data também se popularizou nas lojas de rua de todos os segmentos.

