Bispo Dom Carlos José comemora aniversário neste domingo

O Bispo da Diocese de Apucarana Dom Carlos José de Oliveira comemora 54 anos neste domingo, 17 de outubro. O dia de comemoração foi lembrado e divulgado pela equipe da Diocese, que publicou a seguinte mensagem nas redes sociais:

"A Diocese de Apucarana se rejubila ao comemorar o aniversário natalício do seu bispo.

Feliz aniversário, Dom Carlos José de Oliveira!

Louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida do senhor e rezamos para que as mais copiosas bênçãos dos céus sejam repletas na vida do senhor, que o Espírito Santo seja sempre a clareza nos caminhos a percorrer e o colo de Nossa Senhora o refúgio seguro. Deus abençoe! Muitas felicidades!", diz a mensagem publicada.

No Facebook da Diocese, centenas de mensagens traziam felicitações pela data.

"Parabéns nosso querido pastor Dom Carlos José !! Que Deus te abençoe muito e seu caminho seja iluminado pelo Espírito santo com muita saúde paz perseverança alegrias e bênçãos de Deus para conduzir seu rebanho que é a diocese de Apucarana o senhor é muito especial para nós Deus te abençoe" diz uma mensagem.

"Parabéns Dom Carlos, feliz aniversário! A Santíssima Trindade o cubra com muitas bênçãos", diz outra felicitação.

"Parabéns Dom Carlos José, muitas felicidades e muitos anos de vida, que Deus continue abençoando grandemente o senhor!", escreveu um fiel.

BIOGRAFIA

Primogênito do casal Mario Salvador de Oliveira (in memoriam) e Maria Aparecida Santi de Oliveira, Dom Carlos é natural da cidade de Botucatu, tendo nascido na Vila dos Lavradores, aos 17 de outubro de 1967. Recebeu o sacramento do batismo no dia 29 de outubro do mesmo ano, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na mesma cidade. Sua família é composta por duas irmãs: Eliana casada com Edvaldo, Andreia casada com Luciano e três sobrinhos: Isabela, Natália e Thiago. Realizou seus primeiros estudos na cidade de Botucatu, na escola Dom Lúcio Antunes de Souza e no então IECA.

Em 04 de fevereiro de 1986, ingressou no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Mogi das Cruzes/SP, e, posteriormente, fez o curso de Filosofia e Teologia na Pontifícia Faculdade Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo/SP.

Recebeu a Ordem do Diaconato no dia 08 de dezembro de 1991 sendo ordenado sacerdote em 04 de outubro de 1992.

De 1994 a 1996 fez o Mestrado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Em 2016 defendeu sua tese de doutorado em Teologia pela Puc/RJ.

Retornando de Roma em 1996, assumiu como Pároco/Reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Lençóis Paulista, Arquidiocese de Botucatu/SP. Aonde se encontrava no momento de sua nomeação Episcopal em 12 de dezembro de 2018. Foi ordenado Bispo em 19 de março na mesma cidade.

Assumiu e desenvolveu as seguintes funções na Arquidiocese e Província Eclesiástica: Assessor da Pastoral Familiar (1997-1999 e 2002-2007); Professor de Teologia na Faculdade São João Paulo II, em Marília (1997-2018); Responsável pelo jornal Monitor Diocesano (1999-2005); Assessor do ECC da Arquidiocese de Botucatu (1999-2007); Coordenador Arquidiocesano de Pastoral (2001-2009); Coordenador de Pastoral da Província Eclesiástica de Botucatu (2003-2005); Fundador e presidente da Casa de Acolhida “Mãe da Piedade” para moradores de rua e toxicodependentes e cônego do Cabido Arquidiocesano (2008). Em 04 de outubro de 2007 recebeu o título de Monsenhor, “Capelão de Sua Santidade”. Foi o Coordenador Geral do II Congresso Eucarístico Arquidiocesano (2008); Coordenador do Conselho de Presbíteros da Arquidiocese (2001-2007); Assessor da Renovação Carismática Católica (2017-2018) Membro do conselho de Formação da Arquidiocese (2001-2018); coordenador da região pastoral de Lençóis Paulista (2002-2005 e 2015-2019) e Vigário Geral da Arquidiocese (2016-2019).

Dom Carlos assumiu a Diocese de Apucarana em março de 2019.