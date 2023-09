Bispo de Apucarana comenta sobre descriminalização do aborto; veja

Em meio a discussões sobre a descriminalização do aborto, em gestantes com até 12 semanas de gravidez, e do uso pessoal da maconha no Supremo Tribunal Federal (STF), o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, fez um vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, se posicionando contra uma possível liberação dos atos em julgamentos.

Comentando sobre a liberação para julgamento da ação que discute a possibilidade de descriminalizar o aborto, feita pela ministra Rosa Weber, o bispo se diz defender a vida e mostrou-se preocupado com o caso. "Se isso vai a frente e é aprovado, nós sabemos que o aborto em si estará aprovado no Brasil. Nós católicos somos a favor da vida, desde a sua concepção, até a seu término natural. Em todas as fases, a vida humana deve ser defendida", disse.

Além de pedir orações, ele também motivou os fiéis a cobrar os políticos e autoridades. "Hoje a ciência já nos garante, basta pensar em uma tomografia numa gestante, vemos ali um novo ser, independentemente da mãe, que está se desenvolvendo no útero materno. Quem de nós pode impedir esta vida de vir à luz, portanto, é momento de nos unirmos na oração, elevando nossa prece, mas também levantando nossa voz frente às autoridades constituídas, aqueles que receberam nossos votos, para que eles também protestem contra essa ação", comentou.

Outro ponto levantado por Dom Carlos foi a descriminalização do uso pessoal da maconha. Em agosto, o STF interrompeu o julgamento que vai decidir, de uma só vez, se porte de maconha para uso pessoal é crime e se é possível diferenciar o usuário do traficante com base na quantidade de droga encontrada. A análise foi interrompida a pedido do ministro André Mendonça, que tem prazo de 90 dias para devolver o tema à pauta.

"Já sabemos o quanto o álcool faz mal. Imagine a liberação da maconha para o uso pessoal. Não podemos ficar calados diante destas tentativas. De novo, portanto, elevemos nossas vozes em prece à gloriosa Virgem Maria para que livre o Brasil do mal das drogas, mas também vamos manter contato com vereadores, demais autoridades, senadores, deputados, colocando nossa posição, de seres humanos, de cristão e de católicos", opinou o bispo.

Veja o vídeo:

