Biólogo de Apucarana tenta localizar gavião desaparecido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O biólogo Fernando Felippe está à procura de seu gavião, que desapareceu nesta quarta-feira (22), no Jardim Marissol. O apucaranense conta que sua cachorra abriu a porta do viveiro e o animal, que está com ele há 4 anos, escapou. Na tarde desta quinta-feira, o biólogo se deslocou para a região do Parque da Raposa para ver se localiza a ave de rapina.

continua após publicidade .

"Essa é a primeira vez que ele escapa. Como nunca fizemos voo livre, não sei se ele voa alto ou baixo. Nem sei onde ele foi parar e na verdade, sei que vai ser difícil achá-lo. No entanto, por ser um gavião de outra região e não tem muitos da mesma espécie aqui na cidade, talvez fosse mais fácil identifica-lo", comenta. Quem tiver informações sobre o animal pode entrar em contato pelo telefone (43) 99820-1508.

-LEIA MAIS: Vídeo: cobra caninana é resgatada na região de Aricanduva

continua após publicidade .

Gavião asa-de-telha

O gavião-asa-de-telha é uma ave de rapina de médio-grande porte que se reproduz desde o sudoeste dos Estados Unidos até o Chile, centro da Argentina e Brasil. Espécie bastante arisca, não permite a aproximação de humanos com facilidade.

Tem a plumagem castanho-escura, com as coberteiras, escapulares (nas asas) e das coxas, com coloração castanho-avermelhada. As penas cloacais e a extremidade da cauda têm cor branca. A fêmea tem plumagem semelhante à do macho, mas é maior. (Fonte: Google e Wikipedia)

Siga o TNOnline no Google News