Biólogo de Apucarana reencontra gavião desaparecido há mais de 3 meses

Mais de três meses depois de desaparecer, o gavião do biólogo Fernando Felippe voltou para casa em Apucarana. Ele informou pelas redes sociais que o animal, que fugiu em março, foi localizado em um distrito de Londrina.

Segundo o biólogo, o gavião -que se chama Pégasus- voou por mais de 70 quilômetros até Londrina. O animal, que é domesticado, estava em um distrito de Londrina quando foi encontrado pela Polícia Ambiental e também por veterinários da Unifil.

Como estava com anilha, o biólogo foi procurado para saber se era o mesmo animal que fugiu do viveiro da casa dele em Apucarana em março. O apucaranense confirmou a propriedade da ave com documentação e trouxe Pégasus de volta para a cidade. “Na hora fiquei muito emocionado e feliz. É um animal de cativeiro e, graças a Deus, o Pégasus está aqui de novo”, disse pelas redes sociais.

O gavião está com o apucaranense há quatro anos. Ele também tem outros animais, como uma coruja e uma jiboia.

Foto por Arquivo pessoal Pégasus está com o biólogo há quatro anos





