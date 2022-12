Biólogo de Apucarana flagra Jacaré-do-Papo-Amarelo em açude; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Biólogo de Apucarana Fernando Felipe flagrou um Jacaré-do-Papo-Amarelo em um açude na região. O réptil não estava sozinho, no local existem pelo menos mais 5 jacarés adultos, além de filhotes.

continua após publicidade .

"Não podemos falar a localização exata por segurança, mas é na região, região de Apucarana. Esse jacaré já existe há 40 anos no local, lá tem um homem que sabe da presença deles e não deixa ninguém chegar perto, caçar, ele cuida dos bicos. Consegui fazer essas imagens lindas desse grande réptil que é topo de cadeia alimentar e de uma beleza inimaginável, foi um prazer vê-lo de perto", disse. Veja:

fonte: Reprodução

Jacaré-do-papo-amarelo

continua após publicidade .

Características: Mede entre dois a três metros. Animais adultos tendem a ser de cor verde-oliva enquanto os filhotes são mais amarronzados com costas listradas em preto e pontos escuros na cabeça e lateral da mandíbula.

Distribuição Geográfica: No Brasil, ocorrem principalmente na região Sul, Sudeste e Nordeste, mas podem ser encontrados na região Centro-Oeste.

Habitat: Habitam as margens de rios, brejos, mangues, riachos , lagos e lagoas.

continua após publicidade .

Alimentação: Mamíferos, peixes, aves, répteis, crustáceos, insetos e moluscos.

Reprodução: Ovíparo (até 40 filhotes).

Expectativa de Vida em Cativeiro: Aproximadamente 50 anos.

continua após publicidade .

Status de Conservação (MMA): Não Ameaçado (LC).

Curiosidades: São conhecidos por esse nome pois, durante a fase do acasalamento, estes animais ficam com área do papo amarelado. Possuem o focinho mais largo de todos os crocodilianos.

Siga o TNOnline no Google News