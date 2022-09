Biólogo de Apucarana faz descoberta histórica em caverna do Paraná

Da Redação

Um novo capítulo de fatos históricos registrados na região Norte do Paraná, mais precisamente no Vale do Ivaí, durante o regime militar, foi descoberto. Nesta terça-feira, 20, o biólogo de Apucarana Fernando Felippe Rodrigues descobriu novos compartimentos dentro uma caverna, construídos durante a década de 60 por militares perseguidos durante a ditadura, em uma fazenda do município de Mauá da Serra. A descoberta foi acompanhada pelo também biólogo Udson Mikalouski, responsável pela propriedade.

“O local, de difícil acesso, era conhecido apenas em partes, acreditava-se que o espaço era de apenas 30 M², com dois poços, um seco e outro com água. Desconfiei que havia mais do que parecia ali, e junto com o Udson, decidi explorar o local mais a fundo, usando rapel. O resultado é que encontramos novas galerias na caverna, um espaço pelo menos 3 vezes maior do que o já conhecido, cerca de 120 M². Além disso, também encontramos alguns artefatos como pacotes de velas, pedaços de madeira e cordas no local usado como esconderijo por militares perseguidos pelo golpe de 64”, revelou o biólogo apucaranense Fernando Felippe Rodrigues.

Assista:

Localizada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no interior da Fazenda Monte Sinai, a caverna batizada de “JK” guarda mistérios e muita história, segundo conta o biólogo responsável pelo local Udson Mikalouski.



“Os proprietários do local contam que, durante o golpe militar de 1.964, Marechal Lott, peça fundamental da posse de Juscelino Kubistchek como presidente do Brasil em 1.955, passou a ser perseguido pelo regime. Ele encontrou abrigo na fazenda, que pertencia a um amigo do governador do Paraná na época, o Lupion. Quando soube que o exército iria sobrevoar a região, o Marechal e os soldados que o acompanhavam decidiram fugir para a mata, onde cavaram essas câmaras subterrâneas para se esconder”, explicou Mikalouski.

Quem foi Lott

Henrique Batista Duffles Teixeira Lott, conhecido como Marechal Lott, foi um Ministro da Guerra com papel importante na posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente e vice eleitos na década de 50. Ele liderou o Movimento de 11 de novembro, conhecido como Contragolpe ou Golpe Preventivo do Marechal Lott, um acontecimento político-militar registrado na história brasileira destinado a assegurar a posse do presidente e vice eleitos em 1955.

