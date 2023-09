Bingo em prol de criança com doença rara será realizado em Apucarana

Um bingo beneficente está sendo organizado em prol da apucaranense Ingrid Cristina Alves Moreira, de dois anos, que foi diagnosticada com a Síndrome de West e, recentemente, receitada para tomar um medicamento à base de canabidiol.

A ação será realizada no Yellowstone Park, no centro de Apucarana, a partir das 20 horas do dia 13 de setembro, uma quarta-feira. Segundo os organizadores, cerca de 30 empresas, além de voluntários, irão doar brindes ou serviços.

O valor de cada cartela é R$ 10,00. Para a compra, os interessados podem entrar em contato com a mãe da menina, Zeneide Alves Vicente, pelo telefone (43) 98858-8356, ou no espaço do parque, na 'Bendita Taberna'. As cartelas também estarão sendo vendidas no dia do evento.

Ingrid tem crises constantes

Também diagnosticada com hidrocefalia e paralisia cerebral, Ingrid, que nasceu prematura de 29 semanas, tem crises causadas pela síndrome diversas vezes no decorrer dos dias. "Ela tem muitos 'sustos', é um tipo de choque elétrico na cabeça que dura de 5 à 10 segundos", explica Zeneide.

Além do bingo, a família também aceita qualquer tipo de ajuda para a compra do medicamento através do Pix: 05664196963.

