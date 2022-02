Da Redação

Bicampeão da Prova 28 de Janeiro morre aos 70 anos

Campeão duas vezes da Prova Pedestre 28 de Janeiro, em Apucarana, o atleta Gentil Custódio de Melo morreu neste domingo (6), aos 70 anos.

Destaque no pedestrianismo paranaense nas décadas de 70, 80 e 90, o ponta-grossense ganhou as corridas em Apucarana em 1979 e 1985. Os outros resultados de Gentil na prova tradicional da Cidade Alta foram os seguintes: 1976 (5º lugar), 1978 (7º), 1980 (6º), 1981 (38º), 1982 (2º) e 1983 (4º).

Além das conquistas em Apucarana, ele, defendendo o 1º BPM, obteve um dos melhores resultados entre os brasileiros na São Silvestre, chegando em 6º lugar, em 1980. Também, por duas vezes, conseguiu a primeira colocação na Corrida Rústica Tiradentes em Maringá, em 1986 e 90. Ele ainda disputou o campeonato mundial.

O sepultamento aconteceu nesta segunda (7), no Parque Jardim Paraíso. O óbito aconteceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia. As causas não foram reveladas pela família.