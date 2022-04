Da Redação

Bicampeão, Altobeli Santos da Silva será atração na Prova 28

Bicampeão da Prova Pedestre 28 de Janeiro, o atleta paulista Altobeli Santos da Silva, de 31 anos, será mais uma vez atração na tradicional corrida apucaranense, marcada para o dia 21 de maio e que terá a realização da 59ª edição. Ele confirmou presença nesta segunda-feira (18/04) na prova de 10 quilômetros, com largada às 20h15, na Praça Rui Barbosa.

continua após publicidade .

Altobeli foi campeão da Prova 28 de Janeiro nas temporadas de 2017 e 2019, superando os competidores africanos até então apontados como favoritos.

Disputou os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, ficando na nona posição na prova de 3.000 metros com obstáculos e esteve nas Olimpíadas de 2021 em Tóquio no Japão. Também obteve bons resultados nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. Conquistou a medalha de prata nos 5.000 metros e nos 3.000 metros com obstáculos, ganhou a medalha de ouro. Ainda tem conquistas nos campeonatos Ibero-Americano e Sul-Americano, tendo disputado o Campeonato Mundial.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a “28” tem a honra de receber em mais uma oportunidade o competidor de Catanduva-SP. “O Altobeli vem para engrandecer a nossa corrida, devido ao seu ótimo currículo e por sempre se destacar na Prova 28. É um atleta de ponta, destaque nacional e internacional e, que adora correr em Apucarana. Com certeza vem em busca de alcançar o lugar mais alto do pódio. Depois de um ano sem ser realizada a Prova 28 de Janeiro está voltando com tudo e tendo o total apoio do prefeito Junior da Femac”.

Com duas vitórias em Apucarana, Altobeli faz parte de um seleto grupo de bicampeões da “28”: Antônio Nogueira Azevedo (1964 e 1965), José Romão de Andrade (1972 e 1973), José Maria Nunes (1975 e 1978), Gentil Custódio de Melo (1979 e 1985), Cláudio Ribeiro (1982 e 1983), Geraldo Francisco de Assis (1990 e 1992), Vanderlei Cordeiro de Lima (2001 e 2002), Mathew Sheboi (2005 e 2006), e Edwin Rotich (2015 e 2020).

As inscrições da prova ficarão abertas até o dia 11 de maio e podem ser feitas pelo portal da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28.

Mais informações sobre a 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.