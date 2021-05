Biblioteca da "Praça do 28" será reformada e ampliada

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (11), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que a Biblioteca Pública Municipal “Professora Olga Antunes Pedroso”, localizada na Praça do 28 de Janeiro, irá receber nos próximos dias mais 150 títulos que serão agregados ao seu acervo. O prefeito Junior da Femac, acompanhado da secretária de cultura, Maria Agar, fez uma visita à biblioteca, sendo recebido pela bibliotecária Inês Roberto.

“Aproveitamos essa visita para avaliar a estrutura e a necessidade de adequações e ampliação do espaço”, comentou o prefeito. Ele lembra que a biblioteca foi inaugurada no ano de 1962, ou seja, há quase sessenta anos e precisa de melhorias e mais espaço. “Estamos planejando essa obra para breve, tão logo seja feito o projeto de reforma e ampliação”, anuncia.

Segundo Junior da Femac, nos últimos anos houve um trabalho permanente para incentivar a leitura entre as cerca de 12 mil crianças da rede municipal de educação. Ele avalia que a leitura é essencial para que as crianças e os jovens possam adquirir mais conhecimento. “Em todos momentos recebemos um volume expressivo de informações via internet, mas vale ressaltar que o conhecimento é para sempre e que as informações são passageiras”, pondera.

O prefeito lembrou que há duas semanas, dentro desta proposta de incentivar o hábito da leitura entre as crianças apucaranenses, a Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME) comprou mais um lote de 8.170 livros de literatura infantil para as escolas municipais, com investimento de quase R$ 300 mil.

As novas obras literárias irão reforçar o acervo das “Bibliotecas Itinerantes”. Junior recorda que, em 2015, com o ex-prefeito Beto Preto, todas as salas de aula das escolas municipais foram equipadas com estantes de livros e os CMEIs também foram contemplados. E agora este trabalho continua, buscando tornar a literatura mais acessível aos alunos.

O projeto Biblioteca Itinerante recebeu em 2017 o Prêmio Gestor Público Paraná, realizado anualmente no Estado, pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP). E, no ano seguinte, o programa também foi qualificado entre os finalistas do 60º Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro.

Ao conferir hoje o projeto de aumento da área e melhorias gerais no prédio da Biblioteca Pública Municipal, o prefeito Junior da Femac reiterou a importância da leitura desde a infância. “Ler estimula a criatividade, trabalha a imaginação, exercita a memória, enriquece o vocabulário e contribui para a formação de cidadãos mais críticos. Nós estamos investindo em educação, de forma planejada e séria, para que as crianças apucaranenses desenvolvam todas suas potencialidades,” justificou.

Conforme frisa o prefeito, os investimentos mantidos pela gestão com a compra de livros e também com o trabalho de qualificação permanente dos professores, contribuem para Apucarana ostentar atualmente a melhor educação pública do Paraná. “Nossos estudantes conquistaram média 7.6 na última edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB”, Lembrou.