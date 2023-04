Biblioteca da Praça do '28' fecha temporariamente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Revitalização na Praça 28 de Janeiro

O projeto de revitalização da Praça 28 de Janeiro segue em execução por equipes da Secretaria de Serviços Urbanos, da Prefeitura de Apucarana. As ações no local também contam com a participação das secretarias do Meio Ambiente e do Idepplan.

continua após publicidade .

Na tarde desta terça-feira (4), o prefeito Junior da Femac visitou o local e anunciou a necessidade de fechamento temporário da Biblioteca Professora Olga Antunes Pedroso. A secretária de cultura, Maria Agar, justifica que os serviços em execução no local geram barulho e também muita poeira, além de dificultar a passagem das pessoas.

-LEIA MAIS: Acidente em Apucarana é flagrado por câmera de segurança; assista

continua após publicidade .

“Diante desta situação decidimos paralisar temporariamente as atividades na biblioteca e, assim que os serviços avançarem, iremos retomar o funcionamento normal”, anunciou a secretária. A pessoa que tiver livro emprestado pode devolver na Secretaria da Cultura, no prédio do Cine Teatro Fênix.

O projeto de revitalização da praça foi elaborado pela equipe técnica do Idepplan, garantindo a preservação do conceito original da obra realizada na década de 1960, mantendo a biblioteca e a concha acústica. As novidades são a inclusão de uma pista de caminhada e uma ciclovia – ambas devidamente demarcadas e sinalizadas. Também será criado o “parcão”, uma área de lazer para os pets, acompanhados de seus donos. A iluminação de todo o espaço terá tecnologia de LED e todos os pisos serão substituídos.

A praça irá ganhar mais vagas de estacionamento em seu entorno e, na via paralela ao clube 28 de Janeiro, será aberta uma passagem – de velocidade reduzida -, com mais vagas de estacionamento.

Siga o TNOnline no Google News