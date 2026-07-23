Biblioclub realiza 3º Piquenique Literário neste sábado (25) em Apucarana

Evento acontece no Parque Jaboti e é aberto para toda a comunidade; saiba mais

O Biblioclub – Ler é uma Festa! promove, neste sábado (25), no Parque Jaboti, em Apucarana (PR), o 3º Piquenique Literário, um evento gratuito que busca incentivar o hábito da leitura e fortalecer os laços entre famílias, educadores e a comunidade por meio da literatura.

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A programação terá início às 14h30, com recepção dos participantes, cadastro, arrecadação de livros e atividades de integração. A abertura oficial está prevista para as 14h45.

A partir das 15h, o público acompanhará a Hora da História, com a participação de Anacomdoçura apresentando A Fábula de Apucarana. Na sequência, às 15h30, haverá contações de histórias com Rafaella Vitória de Souza Fernandes e Ryan das Neves Guerra. Às 16h, será a vez de Maria Agar conduzir mais um momento literário. O evento será encerrado às 16h30 com uma apresentação cultural.

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Durante toda a programação, os participantes poderão doar livros em bom estado, contribuindo para as ações de incentivo à leitura desenvolvidas pelo Biblioclub em diferentes espaços da cidade.

Segundo a idealizadora do projeto, Miriam Carla Hilário, o Piquenique Literário vai além de um encontro de leitores. “Nosso objetivo é aproximar as pessoas dos livros, incentivar a formação de novos leitores e mostrar que a literatura é uma ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. Queremos que cada participante viva uma experiência acolhedora e descubra o prazer da leitura”, destaca.

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Aberto ao público de todas as idades, o evento convida as famílias a levarem uma toalha ou canga para aproveitar uma tarde ao ar livre, marcada por histórias, cultura, imaginação e convivência.

O Biblioclub desenvolve ações permanentes de incentivo à leitura, com clubes temáticos voltados para diferentes públicos, promovendo inclusão, diversidade e acesso à cultura por meio dos livros.

As inscrições podem ser feita via formulário online clicando aqui