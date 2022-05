Beto Richa rebate Ratinho Junior sobre falta de obras; veja

Da Redação

O ex-governador e atual presidente do PSDB do Paraná, Beto Richa, partiu para o ataque nesta sexta-feira (13) contra o seu sucessor, o governador Ratinho Junior (PSD). Os dois estão trocando farpas pela internet em relação às obras rodoviárias e de infraestrutura realizadas nos últimos anos no Paraná.



A polêmica começou quando o governador Ratinho Junior compartilhou em suas redes sociais uma notícia sobre a falta de obras viárias e de infraestrutura nos últimos 20 anos no Estado. Também pela internet, Richa reagiu e chamou a notícia de “fake news".

Nesta sexta-feira (13), durante entrevista ao site TNOnline, o ex-governador falou sobre o tema e não poupou críticas ao sucessor, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas na gestão dele no Estado.

“Eu já venho sendo agredido há algum tempo e tenho aguentado em silêncio, mas essa última postagem foi de um cinismo impressionante”, disse Richa. Segundo ele, o atual governador Ratinho Junior ainda colhe os frutos dos investimentos feitos na administração anterior. “Não só teve (obras), como ainda tem. É o que sustenta o governo dele. Há de ter uma obra desse governo, não conheço, há de ter”.

Segundo Richa, as obras anunciadas pelo atual governador “são obras do nosso governo”. Ele cita como exemplo a pavimentação entre Irati e São Miguel do Sul, financiada com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outras.

“Dizer que há 20 anos não tem obra de infraestrutura? Por favor, menos. A PR-445 é o quê? Com 15 trincheiras, de Cambé ao distrito de Irerê, cortando a cidade de Londrina?”, questiona.

Beto Richa afirma que está “inclinado” a disputar uma cadeira como deputado federal nas eleições de outubro, mas deixou seu futuro em aberto. Segundo ele, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB é o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, sobre o qual ele teceu inúmeros elogios, mas não descartou completamente nenhuma mudança de rumo, principalmente após as críticas de Ratinho Junior.

"Estou falando isso pela primeira vez em público. Na semana passada, o Marconi Perillo (ex-governador de Goiás) me ligou. Perguntei: 'aí, Marconi decidiu se vai disputar a Câmara Federal ou o Senado?'. Ele me respondeu: 'Acho que vou ao governo, Beto, eu tenho que defender o meu legado, a minha moral... Quero debater com o governador olho no olho e comparar os nossos governos'. Aquilo me martelou muito", contou Richa, acrescentando, no entanto, que é "tranquilo" e que "demora para esgotar" a sua paciência. "Mas não trabalho com mentira. A hora que eu vi aquele cinismo de dizer que não tinha obras do meu governo... Tiveram tantas obras que sobrou até para o (governo) dele", acrescentou.