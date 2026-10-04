Beto Preto vota no Colégio Nilo Cairo, em Apucarana





O deputado federal e candidato à reeleição Beto Preto (PSD) votou na manhã deste domingo (04), no Colégio Estadual Nilo Cairo, em Apucarana (PR). O parlamentar chegou ao local de votação sob clima chuvoso e atendeu a imprensa antes de se dirigir à sua seção eleitoral para registrar o voto. Assista ao vídeo no início da matéria.

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Apesar de confiante, o candidato demonstrou apreensão com as condições climáticas e com os possíveis impactos logísticos para a população neste dia de eleição. "Houve muita chuva durante a madrugada, chuva torrencial. Preocupado com a questão da energia elétrica também. Mas o papel está em campo, espero que tudo corra bem, nós possamos ter o acesso principalmente dos eleitores mais experientes, os mais idosos, que não percam a eleição, possam estar aqui dentro das seções eleitorais votando", afirmou.





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Deputado federal e candidato à reeleição Beto Preto (PSD) - Foto: Divulgação Deputado federal e candidato à reeleição Beto Preto (PSD) - Foto: Divulgação

Questionado sobre a expectativa para o resultado nas urnas neste domingo, Beto Preto fez um balanço positivo de sua trajetória. "A expectativa é boa, é Paraná inteiro. A gente parte aqui de Apucarana, então espero sair daqui com uma boa votação. A campanha foi bem feita, com carinho, com respeito, e acho que levamos as nossas propostas e também levamos um pouco daquilo que nós fizemos ao longo do tempo", avaliou o deputado.

O candidato também aproveitou para destacar os resultados de sua representação política na cidade. "Agora, é hora de tentar fazer valer tudo o que foi construído. Aqui em Apucarana, temos grandes obras, grandes ações, o curso de medicina. Acho que é colher um pouco de tudo isso nesse momento, na nossa representação política", complementou.