Beto Preto toma posse como deputado federal; assista

Nesta quarta-feira, 01 de fevereiro, Apucarana volta a contar com um deputado federal após mais de 30 anos. Carlos Alberto Gebrin Preto, o “Beto Preto”, ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Saúde do Paraná, tomou posse em Brasília, na Câmara dos Deputados.

Eleito deputado federal em 2022, com 206.885 votos, Beto Preto, foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos nos 26 estados e o Distrito Federal. O apucaranense foi o quarto deputado mais votado do Paraná.

"Quero agradecer a todos os amigos e amigas, momento importante para a nossa cidade de Apucarana, para o Vale do Ivaí, para o interior do Paraná, para a capital Curitiba. Quero agradecer os 207 mil votos, agradecer a todos, estamos aqui. Nossa luta é a luta da saúda, da reconstrução dos SUS, luta da vacina contra Convid, luta de quem não recua dos compromissos assumidos. Deixo um grande abraço, que a gente possa trabalhar bastante, estarmos juntos todos, nesse momento e nos próximos anos também", disse Beto Preto.

A cerimônia posse começou às 10h. Nas redes sociais, o deputado federal celebrou o momento. "Dia emocionante na Câmara dos Deputados. Um momento histórico em nossa luta pelo Paraná, que se fortalece cada vez mais. Agradeço a todos que me apoiam, em especial ao governador Ratinho Junior e aos 206.885 paranaenses que depositaram seu voto de confiança em nosso trabalho. Vamos em frente", publicou Beto.

Em recente entrevista à Tribuna, o deputado eleito disse que o mandato será uma homenagem a todos os eleitores que o apoiaram.

"Já temos o nosso gabinete, o gabinete de Apucarana lá no anexo 04, sexto andar, número 635, vamos ter lá cravado o nome da gente, homenageando todos os eleitores que colocaram o seu apoio, nós vamos estar lá em Brasília, trabalhando".

Veja como foi a cerimônia:





