Beto Preto tem contas de 2021 da Secretaria de Saúde aprovadas

Médico Beto Preto retornou na última quinta-feira (6) ao cargo de secretário de Estado da Saúde

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) aprovou as contas de 2021 do secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. O acórdão favorável foi publicado em 29 de setembro.

Por unanimidade, os membros do TCE-PR seguiram o voto do relator, o conselheiro Ivens Zschoerper Linhares. Votaram a favor os conselheiros Nestor Baptista, Artagão de Mattos Leão, Fernando Augusto Mello Guimarães, Ivan Lelis Bonilha, José Durval Mattos do Amaral.

Os conselheiros seguiram o entendimento da 3ª Inspetoria de Controle Externo, por intermédio do Relatório Anual de Fiscalização, que considerou as contas regulares. “A Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 432/22 (peça 36), após análise dos autos e subsidiada pelo Relatório Anual de Fiscalização [...) conclui pela regularidade das contas”, diz a decisão. O Ministério Público de Contas ratificou a decisão.

O médico Beto Preto, que é ex-prefeito de Apucarana, retornou na última quinta-feira (6) ao cargo de secretário de Estado da Saúde. Ele havia deixado o comando da pasta no final de março para concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito no último dia 2 de outubro 206.898 votos.

“Vamos dar continuidade aos projetos que iniciamos até o fechamento da gestão, com as ações da regionalização e, em especial, com ênfase ao programa de cirurgias eletivas Opera Paraná, com investimento de R$ 150 milhões pelo Governo do Estado”, disse Beto Preto. "Nós começamos um trabalho que se tornou referência em todo o País e queremos encaminhar novas soluções até o fim do ano".

Ele substitui César Neves, que estava à frente da Secretaria de Estado da Saúde desde então. Neves trabalhava com Beto Preto e ocupou a Chefe de Gabinete antes de ser secretário. Ele continuará na Sesa.

