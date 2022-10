Beto Preto se destaca entre os 4 mais bem votados no Paraná

Da Redação

Beto Preto votou bem cedo, no Colégio Nilo Cairo, em Apucarana, acompanhado do filho, Pedro

O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi um dos destaques nas duas primeiras horas de apuração das urnas no Paraná. Com pouco mais de 20% das urnas abertas em Apucarana, às 19h15, o ex-prefeito já estava com mais de 115 mil votos computados, fazendo com que muitos já comemorassem sua possível eleição.

Com apenas duas horas de apuração das urnas, Beto Preto aparecia entre os cinco mais votados no Paraná, atrás apenas de Deltan Dallagnol (Podemos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT).

Dallagnol aparecia com 220 mil votos, Filipe com 156 mil, Gleisi com 146 mil e Beto com 116 mil votos.

