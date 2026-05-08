Beto Preto projeta reestruturação da saúde com curso de medicina na Unespar







O deputado federal Beto Preto (PSD) avalia que a vinda do curso de medicina para a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana, vai reestruturar e melhorar a qualidade da saúde do município e do Vale do Ivaí. O parlamentar, que já foi prefeito do município e secretário de Estado da Saúde, atuou nos bastidores para a implantação da nova graduação, que deve atrair mais especialistas a médio e longo prazo. "Nós vamos passar a contar com médicos, professores, doutores, médicos que se preparam para ser professores, que vão participar dos concursos para poder dar aula", afirmou.

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Beto lembra que a idealização da graduação em medicina teve início no seu primeiro mandato como prefeito. Diante da negativa para a implantação na época, o município solicitou a abertura de programas de residência médica. Atualmente, a cidade oferta especializações em dermatologia, anestesiologia, pediatria, cirurgia geral, clínica médica e medicina intensiva. "Esses programas de residência foram fundamentais agora na montagem do curso", destacou o deputado.





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Deputado federal Beto Preto (PSD) - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline Deputado federal Beto Preto (PSD) - Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

De acordo com o deputado, a rede local dará suporte prático. "Nós vamos ter aqui o Hospital da Providência e o Hospital Torao Tokuda, que vão ser hospitais de campo de estágio, hospital-escola, para esse curso de medicina", detalhou. O atendimento contará também com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região. "O Cisvir vai servir de ambulatório-escola para os alunos do curso de medicina", completou.

IMPACTO SOCIAL

O modelo de ingresso reserva 25% das vagas por meio da Prova Paraná, permitindo que alunos de escolas públicas tenham acesso direto a um curso historicamente elitizado. "A Prova Paraná vai selecionar os melhores alunos dos colégios estaduais aqui da nossa região. Nós vamos ter filhos de profissionais aqui de Apucarana, de pedreiros, de gente simples que vai poder ver o seu filho disputando vaga de medicina", declarou.

A estrutura curricular segue as novas diretrizes nacionais, priorizando a inovação e o aprendizado prático com pacientes. O cronograma prevê atendimentos em ambulatórios já no terceiro e quarto anos, com o internato ocupando integralmente os dois últimos anos. "Os nossos alunos de quinto e sexto ano vão se dedicar efetivamente a pôr a mão no paciente", pontuou Beto Preto.

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Além da conquista na universidade pública, o deputado garantiu que Apucarana ganhará outra graduação de medicina na rede privada, por meio da Faculdade de Apucarana (FAP), que concorre em edital federal. "Na região, eu acho que nós vamos ter o curso, sim, aqui em Apucarana, também o privado. Isso deve andar, em mais um ano, ano e meio, nós vamos ter a decisão lá de Brasília", projetou.



