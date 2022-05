Beto Preto participa de formatura da Unespar como paraninfo

Da Redação

O ex-secretário de Saúde e atual assessor especial de Gabinete do Governo do Paraná, Beto Preto, participou nesta sexta-feira, 28, no Anfiteatro Gralha Azul, da formatura de 90 alunos de diversos cursos da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus Apucarana. Ele foi convidado especial dos alunos e da direção da universidade, escolhido como o paraninfo das turmas.

Ele participou da cerimônia de colação de grau dos formandos dos cursos de bacharelado em Ciência da Computação, Serviço Social e Turismo e dos cursos de Licenciatura em Letras/Inglês, Letras/Português, Matemática e Pedagogia.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Beto Preto declarou a alegria em fazer parte do momento da formação de dezenas de jovens, com ensino público de qualidade. Veja;

null - Vídeo por: Reprodução

Vale lembrar que, recentemente, com apoio do ex-secretário, o governo do Estado anunciou oficialmente a instalação do curso de Direito na Unespar, uma antiga reivindicação da instituição de ensino superior e da comunidade de Apucarana região.