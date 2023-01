Beto Preto libera R$ 69,5 mi em recursos para saúde do Vale do Ivaí

Da Redação

Secretário de Saúde, Beto Preto, comanda solenidade de liberação de recursos nesta terça-feira

O secretário de Saúde, Beto Preto, assina nesta terça-feira (24), às 9 horas, a liberação de R$ 69,5 milhões em investimentos para a saúde dos municípios do Vale do Ivaí (16ª Regional de Saúde de Apucarana e 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã). A solenidade será realizada em Curitiba.

Dentre as liberações previstas estão verbas para a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Ivaiporã (R$ 13,6 milhões) e para o novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) em Apucarana (R$ 3,5 milhões). Os demais recursos serão destinados para Saúde da Família e incentivo financeiro para prestadores de serviço, além de obras em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e hospitais nos municípios pertencentes a 16ª e 22ª RS.

Em Apucarana, o novo PAM – uma espécie de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estadual - , será construído em terreno cedido pelo município entre o Jardim Ponta Grossa e o Vale Verde. A obra custará, no total, R$ 5,9 milhões. Além dos R$ 3,5 milhões do Estado, o município entrará com contrapartida de R$ 2,4 milhões. A nova unidade vai ajudar a desafogar a UPA, na Rua Desembargador Clotário Portugal.



O PAM será construído no terreno da antiga Casa da Pedra - área revertida ao município ainda na gestão do Beto Preto como prefeito – e terá 812,89 m². Lá serão ofertados atendimentos ambulatorial e de emergência, além de uma área de apoio técnico com farmácia. O projeto irá priorizar a setorização, destinando espaço para consultas e triagem, exames, suturas, emergência, observação e aplicação de medicamentos.

