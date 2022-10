Beto Preto leva 56,7% dos votos válidos para Federal em Apucarana

Da Redação

Beto Preto só recebeu menos voto que o governador Ratinho Júnior e que o presidente Bolsonaro, em Apucarana

O ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto (PSD), foi o campeão de votos nas eleições em Apucarana, que totalizou a apuração logo após as 20 horas. Beto Preto fez 38.626 votos em Apucarana, o que equivale a 56,7% dos votos válidos nas 306 seções eleitorais do município. Em todo o Estado, Beto Preto fez mais de 200 mil votos, figurando entre os quatro mais bem votados.

O governador Ratinho Júnior também foi o preferido do eleitorado apucaranense, com, 51.325 votos (77% dos votos válidos). Requião fez 12.306 votos (18,45%).

Na disputa pela presidência, o eleitor de Apucarana escolheu Jair Bolsonaro, que somou 45.398 votos (63,22%), contra 20.168 votos dados a Luis Inácio Lula da Silva (28,09%). Simone Tebet ficou em terceiro, com 3.337 votos, à frente de Ciro Gomes, que fez 2.035 votos.

Na disputa ao Senado, os eleitores de Apucarana deram 39,06% dos votos ao ex-juiz, eleito, Sérgio Moro, que somou 19.425 votos na cidade. Paulo Martins (PL) fez 32,42% dos votos na cidade (16.124) e o ex-governador Álvaro Dias fez 9.236 votos (18,57%)



Na disputa à Câmara Federal, além da votação maciça de Beto Preto – recorde histórico de candidato local - foram bem votados Filipe Barros (PL), com 3.424 votos (5,03%) e Gleisi Hoffmann (PT), com 2.470 votos (3,63%), Felipe Francischini (União Brasil) COM 1.901 VOTOS (2,79%).



Também aparecem entre os deputados federais votados na cidade Sargento Fahur (PSD – 1.821 votos), Deltan Dallagnol (Podemos – 1672 votos), Luisa Canziani (PSD – 1.264 votos), Giacobo (PL – 1.237 votos).

Já na votação para deputado estadual em Apucarana, os mais votados foram Rodolfo Mota (União) com 20.116 votos; o vice-prefeito Paulo Vital (PSD) com 12.981 votos; Delegado Jacovós (PL), com 12.922 votos; Arilson Chiorato (PT) com 5.822 votos; Ricardo Arruda (PL) com 875 votos.



