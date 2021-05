Beto Preto lamenta mortes por Covid-19 em suas redes sociais

Continua após publicidade

Através das redes sociais, o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto lamentou as mortes causadas pela Covid-19, no estado e também em sua cidade natal, Apucarana. "Triste fim de semana com muitas perdas, tanto na cultura, como na política, como na minha cidade Apucarana. Que Deus dê conforto para todos os familiares daqueles que foram descansar e que Ele nos dê forças para vencermos a batalha contra a Covid-19", escreveu.

O médico ainda publicou o Salmo 91, que segundo ele, o deixar fortalecido. "Compartilho com vocês o Salmo 91 que tanto me fortalece", acrescentou.

O Salmo compartilhado:

Compartilho com vocês o Salmo 91 que tanto me fortalece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação.

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.