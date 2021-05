Beto Preto lamenta morte de médico Massayoshi Tatesuzi

Continua após publicidade

O secretário de Saúde do Paraná Beto Preto usou as redes sociais para lamentar a morte do médico de Apucarana Massayoshi Tatesuzi. Muito conhecido na cidade, o ortopedista de 81 anos faleceu nesta segunda-feira (31), vítima da Covid-19.

Beto Preto escreveu:

"Recebi a triste notícia que mais um paranaense perdeu a batalha contra o Covid-19. Meu querido amigo Massayoshi Tatesuzi faleceu. Ele é pioneiro e filho de pioneiros em Apucarana. Amava essa cidade com todas as suas forças. Trabalhou como médico ortopedista e era adorado pelo seus pacientes. Sempre que tive a oportunidade de estar com ele percebia a grande devoção pela profissão. Nunca se preocupou se iam lhe pagar. Praticou a medicina com ética e solidariedade para o próximo. Que Deus abençoe toda sua família, a Zenaide e amigos", publicou o secretário.